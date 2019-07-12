Пять голландских городов примут участие в борьбе за проведение песенного конкурса «Евровидение-2020». Как сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК), которая отвечает за организацию мероприятия, официальные заявки подали Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Решение о месте проведения конкурса будет принято в следующем месяце после детального изучения предложений и посещения наиболее перспективных площадок, сообщает ТАСС.

Роттердам на данный момент является фаворитом, после того как провинция Южная Голландия пообещала выделить €1 млн на мероприятие в случае победы города. Правительство Нидерландов уже заявило о том, что не намерено спонсировать проведение конкурса.

Ранее не исключалось, что «Евровидение-2020» может пройти в Амстердаме, однако неделю назад власти города заявили, что не намерены принимать конкурс из-за того, что все подходящие площадки будут заняты на время проведения мероприятия.

Нидерланды – одна из семи стран – участниц первого «Евровидения», состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1975 году. Право на проведение мероприятия в 2020 году Нидерланды получили после того, как представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс в этом году.

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