Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен рассказала, что следит за своим здоровьем.

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«Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчёт об ответственности моей должности и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью», — цитирует РИА Новости Меркель.

Она также отметила, что как человек имеет «большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой», и следит за своим здоровьем.

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