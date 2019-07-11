Сросшиеся головами сиамские близняшки из Суринама отметили 18-летие, хотя врачи считали, что они доживут только до 10 лет, сообщает британское издание Daily Mail.

Близняшки Нив (Neev) и Нелли (Nelly) появились на свет в семье Колестейн (Kolestein) 18 лет назад. Дети родились со сросшимися черепами, но с отдельным телом и мозгом. Подобная аномалия встречается только у 2-6 процентов новорожденных сиамских близнецов.

Родители хотели, чтобы детей разделили, но специалисты посчитали это невозможным, потому что у них общая жизненно важная артерия. Врачи были убеждены, что девочки умрут сразу после рождения или доживут максимум до 10 лет. Чтобы получить квалифицированную помощь, семья переехала из Южной Америки в Нидерланды.

Повзрослевшим близнецам приходилось вести уединенную жизнь, потому что окружающие неадекватно реагировали на их появление. Они спрашивали, почему родители Нив и Нелли не прервали беременность, кто-то даже сказал, что семья держит их ради денег. Когда девочкам было 16 лет, родственники попытались воспитать в них уверенность.

Близняшки не хотят разделяться, даже несмотря на то, что могут видеть друг друга только в зеркале. Они начали вести канал на YouTube и аккаунт в Instagram, чтобы показать людям, что они не просто близнецы с отклонениями, а отдельные личности с богатым внутренним миром. Они считают, что самое главное — это здоровье, и надеются, что к ним привыкнут.

Minval.az