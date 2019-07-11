8 июля в библиотеке имени Самеда Вургуна города Киева состоялся вечер памяти выдающегося поэта и переводчика Николая Мирошниченка. Н. Мирошниченко был уникальной личностью в украино-азербайджанском литературном процессе, поскольку владел не только талантом поэта, но и знал несколько тюркских языков, в частности, азербайджанский, турецкий, старотурецкий и крымскотатарский.

Именно Николай Мирошниченко подготовил основательную и исторически важную «Антологию азербайджанской поэзии» в двух томах, изданную в 2006 году. Организатор мероприятия—Марина Гончарук. Вечер памяти состоялся при поддержке турецкой ассоциации евразийских экономических отношений «EkoAvrasya».

Ведущим мероприятие был известный украинский поэт, лауреат международных конкурсов Вано Крюгер.

«Для Николая Мирошниченко любовь к тюркским языкам и поэзии началась с увлечения творчеством турецкого поэта Орхана Вели. Поскольку в 70-е годы КГБ преследовало Николая за национализм, печатать свои стихи ему не приходилось. Поэтому друзья посоветовали взяться за переводческую деятельность. Изучать язык в Турции тогда не было возможности, и он выбрал ближайший к турецкому — азербайджанский язык. Два года он провел в Баку, а вернувшись, начал переводить. В 1989 году на международном молодежном съезде в Азербайджане Николай познакомился с Юнусом Кандимом — молодым крымскотатарским поэтом. Крымские татары тогда только начинали возвращаться из Средней Азии в Крым. Поэтому плодотворное сотрудничество дало свой результат. Так одна за другой появились антология крымскотатарской поэзии «Окрушина сонця» (2003) и двухтомная антология крымскотатарской прозы «Молитва ласточек» (2005-2006). В 2006 году увидела свет и «Антология азербайджанской поэзии». Конечно, Николай писал и собственные стихи. Но выдать смог только две сборника — «Рік осокір» и «Око». Кстати, все названия сборников Николая палиндромные, ведь читаются они как в одну сторону, так и в противоположную. Николай дал толчок развитию палиндрома в Украине. А еще увлекался визуальной поэзией. К сожалению, за десять лет так и не удалось выдать неопубликованные собственные произведения Николая Мирошниченко, а также воспоминания о нем. Но не теряем надежды, что неизданные произведения Николая все же будут представлены»,— рассказала жена поэта Лариса Мирошниченко.

Доктор исторических наук, профессор кафедры общего и славянского языковедения факультета гуманитарных наук НаУКМА Ферхад Туранлы следующим образом рассказал про великого поэта и переводчика: «Познакомились с Н. Мирошниченко в 1994 году. в Стамбуле, где он изучал турецкий язык в Институте исследования тюркского мира. Жизнь поэта в Азербайджане в 70-х прошлого века была важным фактором в формировании его мировоззрения на жизненные проблемы народа, который был разделен (1813 и 1828 годах) на Южный и Северный Азербайджан в результате войны между Россией и Ираном. Именно это трагическое событие в истории Азербайджана стала причиной написания Н. Мирошниченком стихотворения под названием «Велетенський саз» (Огромный саз). Сегодня мы с большим уважением чтим память Николая Мирошниченко, который всегда будет жить в наших сердцах».

На мероприятии присутствовали заведующая библиотекой имени Самеда Вургуна Галина Чеботарева, бывший посол Азербайджанской Республики в Украине (2001-2010) Талят Алиев, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, литературовед, востоковед Юрий Кочубей, генеральный секретарь Рады азербайджанцев Украины Сеид Гадмалиев, поэтесса, победительница всемирного фестиваля поэзии («Ditët e Naimit») (2013), кандидат филологических наук Леся Мудрак, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и новых медиа Киевского университета имени Бориса Гринченко Ольга Хамедова, заслуженный художник Азербайджана Аскер Джавадов, боец батальона специального назначения имени Генерала Кульчицкого Видади Исрафилов, президент футбольного клуба «Карабах», который состоит из ветеранов-инвалидов Карабахской войны Ровшан Кулиев, вице-президент ФК «Карабах» Эльмар Гусейн, руководитель танцевального ансамбля «Кавказ» Ниджат Мирзоев, доктор исторических наук, профессор Сергей Сегеда, писатель Григорий Кримчук, дипломат, переводчик Сергей Борщевский, писатель Михаил Василенко и многие другие.

Также для гостей мероприятия выступили дети—представители азербайджанской диаспоры из «Школи кавказских танцев» которая функционирует под руководством Ниджата Мирзоева и представительница крымскотатарского культурного центра «Кримська родина» Ягьяева-Велиулаева Беяна, которые рассказали поэзии в оригинале на тюркских языках и перевод на украинский Николая Мирошниченка. Гости вечера памяти также просмотрели презентацию про великого поэта и переводчика, которая представила уникальные фото из архива про Мирошниченка а также прослушали звукозапись чтения Мирошниченком перевода стиха Мамеда Араза на украинский.

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