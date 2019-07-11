Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед переговорами в Берлине прослушали национальные гимны стран сидя. Об этом сообщает издание Spiegel Online.

Как пишет Spiegel Online, нарушение протокола связано с недавними приступами дрожи, которые пережила глава кабинета министров ФРГ во время официальных мероприятий. Приступы Меркель испытала три раза в течение двух недель. Из-за них перед встречей с датским премьером протокол решили изменить во избежание повторения неприятной ситуации.

Во время исполнения гимнов обе женщины-политики сидели на стульях. Стулья служба протокола расположила на маленьком постаменте, с которого канцлер и ее гостья обычно слушали национальные гимны стоя.

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