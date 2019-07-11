В американском штате Огайо женщина впервые родила ребенка после пересадки матки умершего донора, сообщает NBC News.

Ученые использовали матку мертвой женщины в ходе эксперимента, в котором приняли участие десять подопытных. Каждая из них страдает маточным бесплодием. Исследователи решили выяснить, могут ли умершие стать донорами матки. С 2015 года, когда проект только начался, хирурги провели пять пересадок органов, три из которых завершились успешно.

В результате одной из таких трансплантаций в июне текущего года в США родился ребенок. На данный момент две пациентки ожидают пересадки эмбриона, а несколько других подопытных стоят в очереди на трансплантацию органа.

Как правило, донорами матки становятся живые люди. Исследователи убеждены, что их открытие может стать альтернативным способом лечения бесплодия.

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