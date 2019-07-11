Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели. Королева выложила собственный голый снимок в такой же позе в Instagram.

«Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы @lobodaofficial! В свои «Ягодные» 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут — ШКаНДаЛь!!!! 😱 Деффчонки, не ссорьтесь! Вы — богини!» — написала Королева (орфография и пунктуация сохранены).

Певица отметила, что закрывает комментарии, «чтобы вы смогли полюбоваться и свое восхищение оставить при себе». «Я знаю, что я прекрасна!» — добавила Королева.

Minval.az