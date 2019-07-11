В индийской деревне Пиллаламарри, штат Телингана, 18-летний юноша «ожил» после того, как врачи признали его мертвым. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Гэндэм Киран был госпитализирован 26 июня с жалобами на высокую температуру и рвоту, и врачи диагностировали у него тяжелую форму гепатита. Спустя два дня юноше стало хуже, и его перевели в частную клинику по совету врачей. Индиец впал в кому, и 3 июля медики заявили родственникам, что мозг пациента умер и шансов на его выживание больше нет.

Родители забрали Кирана, подключенного к аппарату жизнеобеспечения, домой, чтобы «он сделал последний вдох на родине». Во время подготовки к кремации юноши мать заметила, что в его глазах появились слезы. Она немедленно вызвала врача. Прибывший на место доктор осмотрел юношу и заявил, что его сердце еще бьется. Он заявил, что семья не зря не отключила Кирана от аппарата.

Юношу вновь доставили в больницу. Спустя три дня он очнулся и даже смог «разговаривать тихим голосом». В воскресенье, 7 июля, его выписали. Киран продолжит лечение дома.

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