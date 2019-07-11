Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.

Как отметил Туск, распад Советского Союза «не был самой крупной геополитической катастрофой века».

«Распад Советского Союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Находясь в Грузии, я хочу сказать чётко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских», — написал он в Twitter.

The collapse of the Soviet Union was NOT the greatest geopolitical catastrophe of the century. Today in Georgia I want to say loud and clear: the USSR collapse was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians and the whole of Central and Eastern Europe. And also to Russians. — Donald Tusk (@eucopresident) 11 июля 2019 г.

Minval.az