Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.

Как отметил Туск, распад Советского Союза «не был самой крупной геополитической катастрофой века».

«Распад Советского Союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Находясь в Грузии, я хочу сказать чётко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских», — написал он в Twitter.

Minval.az