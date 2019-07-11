На Аляске очевидец снял на видео лося, который решил оригинально спасаться от жары под оросителем на газоне. Животное было снято в момент рекордной жары в американском штате. Об этом пишет The Mashable.

Ролик демонстрирует, как лось удобно улегся на газоне непосредственно под оросителем, и наслаждался брызгами воды, попадающими на него.

«Аляска сейчас переживает рекордную волну тепла, и все делают все возможное, чтобы охладиться», — отметил автор ролика в комментарии.

Ролик с животным набрал за день тысячи просмотров на YouTube. В комментариях пользователи сочувствовали животному и восхищались увиденной картине. «Я бы смотрел на этого лося целый день», «Это прекрасно! Какое чудесное создание», — отметили юзеры в комментариях.

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