Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о попытке исламской республики задержать британский корабль British Heritage в Ормузском проливе, сообщает РИА «Новости».

По словам главы МИД, заявления в прессе направлены на «эскалацию напряженности».

Также ответили в Революционной гвардии Ирана, сказав, что иранские ВМС работают в штатном режиме.

Отмечается, что за последние сутки они «не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими».

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