У Израиля есть свои интересы, а у Армении свои, и это вполне нормально.

Об этом в беседе с армянскими журналистами заявил новоназначенный посол Израиля в Армении Эли Белоцерковский, отвечая на вопрос о поставках вооружения в Азербайджан.

На вопрос, поднимался ли этот вопрос в ходе встречи с руководством Армении, Белоцерковский ответил, что об этом лучше спросить у армянской стороны. «Моя цель — укреплять наши отношения с Арменией. «У Израиля и Армении есть свои интересы, это вполне нормально. Отношения со многими странами состоят из разных составляющих. Мы видим отношения с Арменией приоритетными и будем укреплять их как можно больше»,- добавил он.

Minval.az