Участников иранской метал-группы Confess приговорили к 14,5 года лишения свободы и 74 ударам плетью за исполнение песен, оскорбляющих ислам. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на журнал Loudwire.

Музыкантов обвиняют не только в оскорблении религии, но и в протестах против действующего режима и президента страны. Кроме того, суд постановил, что участники «пытались повлиять на общественное мнение путем создания музыки с антиправительственными текстами и оскорбительным содержанием, а также давали интервью оппозиционным СМИ».

Фронтмен Никан Хосрави пояснил, что их передумали казнить, так как, «если вы хулите Бога и ставите под сомнение его существование, он может простить вас». При этом музыкант отметил, что за оскорбление пророка Мухаммеда предусмотрена казнь.

Участников Confess арестовали в 2015 году и первоначально приговорили к смерти. Избежав наиболее строгого наказания, музыканты вышли под залог и ожидали окончательного приговора. Они решили сбежать в Турцию, а позднее получили политическое убежище в Норвегии. В ответ на приговор они выпустили новую песню Evin, названную в честь иранской тюрьмы, в которой они находились.

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