Супруга британского принца Гарри Меган Маркл в очередной раз нарушила правила этикета, посетив теннисный турнир Уимблдон в джинсах, сообщает The Times со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Маркл наплевала на установленный в частной зоне корта дресс-код, а также приказала персоналу оградить ее от преследования фотографов.

Работники корта назвали герцогиню ночным кошмаром.

Они добавили, что ей было наплевать на окружающих, и все, чего она хотела — смотреть на Серену Уильямс (давнюю подругу Меган), отмечает «Газета.ру».

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