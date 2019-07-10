Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре вновь ужесточит санкции против Тегерана.

«Санкции скоро будут усилены, в значительной степени», — написал президент в среду в твите, посвященном соглашению по иранской ядерной программе.

«Интерфакс» отмечает, что при этом Трамп обвинил Тегеран в том, что он долгое время нарушал положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Иран долго и в тайне занимался «обогащением», полностью нарушая ужасающую 150-миллиардную сделку, заключенную (тогдашним госсекретарем США ) Джоном Керри и администрацией Обамы», — заявил Трамп.

«Помните, действие этого соглашения должно было истечь через несколько лет», — отметил Трамп, имея в виду ограниченные по времени обязательства Ирана в рамках СВПД.

Minval.az