На несколько областей Италии обрушился град. Размеры градин достигали 5 сантиметров в диаметре.

Как сообщает Росбалт, в городе Пескара с травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек. Среди травмированных — беременная женщина.

Также стихия повредила крыши, окна домов и стекла автомобилей, сельскохозяйственные угодья. Движение в городах затруднено из-за потоков воды.

В настоящее время желтый уровень угрозы действует в большинстве провинций почти всех областей севера и центра Италии — Ломбардии, Лацио, Умбрии, Лигурии, Венето и других. Оранжевый уровень опасности установлен на части территории Тосканы.

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