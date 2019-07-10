Американские евреи нервно отреагировали на слова Рафи Переца, что смешанные браки евреев с неевреями в США «как второй Холокост».

Свое мнение министр образования высказал на заседании правительства, об этом сообщает Israelinfo. Произошедшее на заседании подтверждают три участника.

Во время заседания обсуждалась ассимиляция евреев Америки и Перец заметил, что за несколько десятилетий из-за смешанных браков евреи потеряли 6 миллионов человек, как во время Второй Мировой войны.

Издание пишет, что эти слова показывают растущий разрыв между ортодоксами и светскими евреями, между евреями Израиля и более либеральным евреями США.

Оригинально прокомментировал казус премьер-министр. Биньямин Нетаньяху сказал, что его больше волнуют политические взгляды американской еврейской общины, нежели смешанные браки. Евреи США, по его мнению, более либеральны, чем общество в целом.

Реакция в Соединенных Штатах на слова Переца была крайне негативной. Против высказался советник Трампа Джейсон Гринблатт: «Сравнивать смешанные браки с Холокостом, слишком упрощенный подход к Шоа. Это отталкивает много членов сообщества, разжигает и оскорбляет».

Фонд Рудерман, который занимается связями израильских и американских евреев, сделал специальное заявление, в котором потребовал более уважительного отношения.

Осудил Рафи Переца и Американский еврейский конгресс.

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