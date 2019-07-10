В Атланте на оживленной автостраде открылась дверь инкассаторской машины и банкноты разлетелись на сотни метров.

Инцидент произошел во вторник, 9 июля, на шоссе I-285 в окрестностях Санди-Спрингс. Множество водителей, увидев разлетевшиеся деньги, остановили свои машины и бросились их собирать.

Полицейские сообщили местному телеканалу WSB, что на дороге рассыпалась «существенная сумма денег».

Minval.az