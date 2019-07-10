В национальном парке Хуэндж в Зимбабве очевидец Сэмюэля Шевалье снял на видео атаку слонихи голодной львицей. В ролике показано, как хищница несколько раз бросается на животное, царапая его голову. Об этом пишет The Daily Mail.

Также видно, как слониха всеми силами пытается скинуть с себя гигантскую хищную кошку, кусающую и раздирающую ей кожу.

Спустя некоторое время слонихе все же удается скинуть с себя львицу, после чего она отходит в кусты к своим детенышам.

По словам автора ролика, подобное увидеть удается не часто. Также он отметил, что свидетелями инцидента стали детеныши слонихи.

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