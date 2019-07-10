Председатель Европейского совета Дональд Туск на брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване ответил на вопрос о решении карабахского конфликта.

В частности, он заявил, что Европейский союз воодушевлен динамикой переговоров по урегулированию карабахской проблемы и готовностью сторон приблизить народы к миру.

«Мы разделяем беспокойство сопредседателей Минской группы ОБСЕ по жертвам в зоне конфликта и эскалацией. Стороны должны быть сдержанными и предпринять меры для восстановления атмосферы, способствующей продолжению переговоров. Конфликт не имеет военного решения, нужно политическое решение, которое будет соответствовать международным принципам и праву», — заявил Дональд Туск в Ереване.

Глава Европейского совета подчеркнул также, что ЕС в дальнейшем будет содействовать Минской группе ОБСЕ в вопросе справедливого и долгосрочного решения конфликта в Карабахе.

Minval.az