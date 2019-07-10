Появились уже и те, кто считает нецензурную брань в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» спланированной в Москве провокацией, которая позволила в очередной раз поглумиться над Грузией и поугрожать соседней стране с самых высоких трибун. Но как бы там ни было, была ли это провокация или просто глупость, а использована она была Кремлем в полной мере — для очередной демонстрации монаршей мудрости.

Путин любит этой демонстрацией заниматься буквально с первых дней после своего прихода к власти — и небезуспешно. Народ консервативный, советский, готовый в любой момент отказаться от демократии и броситься в пропасть авторитаризма — а он, Путин, современный, стремящийся к реформам, но вынужденный учитывать национальные настроения. Запад это пойло с упоением проглотил в первые годы путинского правления, как бы и не замечая, что отсталым и советским народ делает путинское и олигархическое телевидение, отсутствие политической конкуренции, тотальная коррумпированность чиновничьего аппарата.

Со временем, однако, контроль Путина над государством и обществом стал очевиден даже для тех, кто не хотел задумываться о перипетиях российской политики и сложностях русской души. И тут появилась прекрасная возможность предстать в роли жертвы.

За жертву вступились все кому лень и не лень. За брань, которая прозвучала в эфире оппозиционного грузинского телеканала, борющегося с грузинским руководством (и даже самим телеканалом не была поддержана), требовали наказать это самое руководство, и государство, и народ. В бесноватом парламенте обсуждали очередную порцию экономических санкций против Грузии и состязались в том, кто лучше оскорбит грузин. В интернет-изданиях, претендующих на объективность, размышляли о закоренелой и хорошо оплаченной американцами русофобии грузинского (ну и украинского, разумеется, куда ж без украинцев) обществ. Либеральный литературовед Дмитрий Быков рассказывал читателям о разочаровании грузинским национальным характером и о том, как ему больше не хочется ездить в Грузию.

Напомню, что весь этот припадок общенационального помешательства произошел не из-за вторжения чужих войск на территорию страны — как привыкли делать сами россияне. Не из-за массированной и многолетней телевизионной атаки на страну, ее народ и институты власти — как привыкли делать сами россияне. Не из-за убийства оппозиционного журналиста или политика — как привыкли делать сами россияне. А из-за выступления одного-единственного человека на одном-единственном телеканале. И если само это выступление не было хорошо организованной провокацией, то уж точно этот общенациональный припадок безумия такой организованной провокацией был.

И Путин на фоне этой провокации смотрится просто замечательно. Действительно, о каких санкциях может идти речь, если кто-то там что-то ляпнул? Браво, Владимир Владимирович! Вы один в России сохраняете здравый смысл. Только с вами и можно иметь дело, пока все остальные бьются в падучей.

А того, что они старательно имитируют помешательство по вашему собственному высочайшему распоряжению, мы, конечно, постараемся не замечать, чтобы не разрушать с таким трудом конструируемую вами картину мира. Народ, конечно, быдло. Бояре, разумеется, мерзавцы. Либералы, само собой, идиоты. И только вы можете подняться над оскорблениями и над толпой и из уважения к грузинскому народу разрешаете пить его вино. Может, еще пару самолетов запустите, когда остынете окончательно, дорогой вы наш человек. Человечище!

И в этом смысле дирижировавший очередным думским помешательством Вячеслав Володин совершенно прав. Пока есть Путин — будет вот такая Россия. Не будет Путина — не будет и плохо сыгранного сумасшедшего дома с добрым царем в кабинете главврача.

Виталий Портников, Грани

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