Турция призвала США отказаться от шагов, которые могут нанести ущерб их отношениям, в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя в среду.

Как заявила накануне глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус, позиция Вашингтона по вопросу покупки Анкарой С-400 не изменилась, Турцию ждут негативные последствия в случае, если она не откажется от них.

«Заявление пресс-секретаря госдепа США не соответствует духу и содержанию переговоров между президентами Турции и США (Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа) в ходе саммита лидеров G20. Условия для поставок в Турцию С-400 очевидны, и президент Трамп это подтвердил. Мы с самого начала вели этот процесс прозрачно, предложили создать рабочую группу для устранения беспокойства США относительно возможного ущерба истребителям F-35, но до сих пор не получили ответ. Призываем США избегать ошибочных шагов, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям, если они продолжат игнорировать дипломатию и диалог», — говорится в заявлении Аксоя.

Minval.az