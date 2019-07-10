Мы услышали фундаментально неправильную интерпретацию фактов, мы гордимся нашей историей, Европа гордится этим, и настанет день, когда мы вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями построим единую, сильную страну, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ответ на вопрос журналиста в связи с заявлением президента России Владимира Путина.

По оценке главы правительства, история Грузии является частью европейской истории, и европейцы, как и мировое сообщество, знают эту историю в деталях.

«К сожалению, мы не впервые слышим подобные заявления, основанные на фундаментально неправильной интерпретации фактов. История Грузии — это то, чем гордиться каждый из нас. История Грузии — часть европейской истории и я уверяю вас, что у Европейцев, как и мирового содружества, есть очень хорошие и детальные знания о нашей истории. Как мы гордимся нашим прошлым, так гордится и Европа, так как мы — часть европейской цивилизации. Наша задача, чтобы у международного содружества была правильная информация не только об истории, о и планах на будущее, и план на будущее — очень однозначный и простой — Грузия будет продолжать строить единое государство и в этом строительстве участие примет каждый человек, который живет в Грузии — наши осетинские и абхазские братья и представитель каждого этнического происхождения, который живет на нашей общей родине, это то, на что должно быть ориентировано государство. Мы — ответственное правительство и главная задача ответственного правительства — защищать национальные интересы и экономические интересы своих граждан», — цитирует его Грузия Online.

Вместе с тем, по словам премьер-министра, для преодоления болезненных вызовов перед страной нужна консолидация и единые усилия.

«Я хочу еще раз призвать всех, друзья сейчас время консолидации и действительно не время поляризации. Поляризация — это то, что делает Грузию легкой мишенью, и мы все должны хорошо помнить это», — заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Президент России Владимир Путин заявил вчера, что «При помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жёстко. Еще жёстче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом».

Minval.az