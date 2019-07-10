Бывшее доверенное лицо президента России Владимира Путина, экс-глава «Азеррос», ныне находящийся в заключении за обвинение в мошенничестве Союн Садыхов, урожденный в Грузии (Гардабани), распространил в социальной сети Фейсбук заявление, в котором высказал свое мнение в отношении мата в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави 2» в адрес президента России, в котором отметил, что подобного хамского хода от человека из образованной культурной семьи (мать — известная грузинская журналистка, отец – режиссер) просто не ожидал. Особенно Садыхова задели матерные слова, осквернившие память родителей российского лидера.

— Со стороны показалось, что Георгий Габуния был не в себе, ибо, несмотря на все подвохи провокаторов и антироссийских настроений в обществе, ни один нормальный адекватный и сознательный взрослый человек не пошел бы на такой отвратительный, мерзкий шаг, — пишет С. Садыхов. — Тем самым Габуния показал свою непорядочность, показал себя не в лучшем свете.

Садыхов отметил, что многие противники президента в Украине и других странах также используют слова брани в его адрес, в том числе и сами граждане России, озлобленно-обиженные на него ввиду экономического кризиса, коррумпированности правоохранительных органов, но никто из граждан РФ, Украины и других стран не позволял себе оскорбить именно родителей российского лидера.

— Провокаторы очень хорошо использовали Г. Габунию, но я лично считаю, что здесь без участия редактора программы не обошлось, так как он должен был сразу отреагировать и отключить трансляцию при первых же матерных словах. Но он этого не сделал. И стало быть мат в прямом эфире в адрес Путина можно назвать спланированной провокацией. Осталось только выяснить – какую именно цель они преследовали?, – задается вопросом С. Садыхов и сам же отвечает: мотивы ясны: во-первых, поссорить россиян с народом Грузии и создать межнациональный конфликт в России между грузинами и русскими. Во-вторых, целью провокаторов также являлся раскол грузинского общества на два лагеря, и перетягивание большинства на свою сторону, так как в Грузии очень много беженцев из Абхазии и Южной Осетии, которые до сих пор не забыли российскую армию и выступление Путина. Нынешняя молодежь Грузии помнит, как после войны в 2008 году из России выслали грузинских мигрантов, в том числе и из школ, и из вузов. Конечно же, эти дети уже взрослые, и некоторые из них получили хорошее образование в Европе, многие проходили и проходят политическую школу и пропаганду в Грузии. У них в сознании сформировалась ненависть к России и президенту Путину. Вот эта часть граждан и молодежи сегодня поддерживает антироссийскую и антипутинскую пропаганду.

Кроме того, по мнению С. Садыхова, власть Грузии в последнее время вела двойную игру: создавалось впечатление, что они были готовы к доброжелательным соседским отношениям с Россией, а на самом деле все время вели проамериканскую политику.

— К сожалению, у нас в стране тоже нет ясного политического ориентира в отношении Грузии и Закавказья, а также в отношении других бывших республик СНГ, — сетует С. Садыхов. — Все время у нас присутствует имперский дух, и постулат властей РФ звучит следующим образом: «Куда они денутся?» Но нет, все же есть куда деться, так как мир уже не в 18,19,20 веках, а в 21-ом веке, и в мире появились очень много самодостаточных игроков со своими геополитическими идеями. И именно эти игроки более интересны для этих молодых, амбициозных, но еще не полностью укрепившихся суверенных государств, чем Россия. Потеряв хорошие дружеские отношения со соседними государствами, Россия может ослабиться и идти к распаду. Именно распад РФ — есть главная цель США и ЕС. При укреплении постсоветских республик они сами станут хозяевами энергетических ресурсов и инфраструктур, то есть транзита. Таким образом, они освобождают Европу от зависимости в российском энергетическом ресурсе.

Именно поэтому, по мнению С. Садыхова, российская власть во главе с депутатами Госдумы с Советом Федерации, а также политики не должны обращать внимания на провокатора Георгия Габунию и постараться не испортить хрупкий мир с Грузией. Никаких санкций по отношению к Грузии использовать не надо, а наоборот нужно усиливать экономические и политические связи, ибо только так возможно укрепить российско-грузинское отношения. Что касается самого Габунии, то его обязательно нужно привлечь к уголовной ответственности. — Дипломатия – штука тонкая, и те, кто хладнокровно подходит к этому вопросу, побеждают, — резюмировал С. Садыхов.

Minval.az