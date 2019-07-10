Турция будет использовать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, если она подвергнется нападению, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут. Вот почему мы сделали в нее такие инвестиции», — заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Боснию и Герцеговину. Его цитирует газета Yeni Safak.

Он вновь заявил, что не может быть и речи о том, чтобы Турция отказалась от покупки российских ЗРК.

Minval.az