Популярная певица, модельер и бизнес леди Рианна снялась в необычной фотосессии для китайского Harper’s Bazaar. Снимки появились на официальных страницах звезды и журнала в Instagram.

Все наряды певицы и ее макияж были созданы в азиатском стиле. На одном снимке Рианна позирует в темно-синем плиссированном платье голландского бренда Iris Van Herpen с декоративными рукавами, напоминающими опущенные крылья. Образ звезды дополнила классическая китайская высокая прическа.

Также звезда снялась в изысканном красном вечернем платье, свободном шелковом наряде и желтом «воздушном» ассиметричном платье.

Minval.az