Королева Елизавета II планирует передать большинство обязанностей своему сыну принцу Уэльскому.

Согласно сообщению британского издания Daily Star, хотя Елизавета II и будет считаться королевой, однако по факту все обязанности перейдут принцу Чарльзу, который уже сейчас частично выполняет роль монарха на государственных мероприятиях, отметил королевский эксперт Фил Дампир.

Он также рассказал, что сотрудники британской канцелярии, начали подготовку к отставке Елизаветы II. По предварительным данным, она может произойти уже через два года, когда Королеве исполнится 95 лет.

Minval.az