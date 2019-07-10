В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих. Такое заявление сделал глава южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, выступая перед Сенатом США. Об этом сообщило агентство EFE.

«Российские войска и российские военные специалисты все еще находятся в Венесуэле, поддерживая режим Мадуро», — сказал он в ходе своего выступления.

Как передает ТАСС, Фоллер считает, что развертывание российских войск в Латинской Америке — не что иное, как демонстрация своих сил Соединенным Штатам.

26 июня Россия объявила, что отзывает своих специалистов из Венесуэлы.

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