«Бывший глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Август Ханнинг видит непосредственную опасность войны в Персидском заливе и предостерегает Европу от коалиции против США», — пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод inopressa.ru). Журналист издания Моритц Кох побеседовал с Ханнингом.

«Я думаю, что Иран никогда не прекращал развивать возможности для создания ядерного оружия. И мы знаем, что до 2003 года он целенаправленно работал над разработкой ядерного оружия. Но сейчас у меня нет ощущения, что Иран уже принял решение о создании ядерного оружия. Это красная линия, за которой нужно следить. Если Иран ее перешагнет, ситуация станет критичной», — отметил собеседник издания.

«Военные средства, если вообще их рассматривать, являются лишь крайней мерой. Конечно, США с их превосходящей огневой мощью могли бы нанести существенный урон Ирану. Но в сегодняшнем положении Иран не победить в военном смысле. У него есть значительные возможности причинить урон со своей стороны. Например, он мог бы атаковать нефтедобывающие заводы или заблокировать судоходное сообщение», — полагает Ханнинг.

«Ожидалось, что Иран сфокусируется на своем экономическом развитии и, по крайней мере, не будет повышать напряженность в регионе. Эти ожидания не оправдались. Особое беспокойство вызывает его ракетная программа», — подчеркнул экс-глава БНД.

Попытки европейцев частично обойти американские санкции против Ирана с помощью торговой платформы Instex Ханнинг считает малоперспективными: «Думать, что мы могли бы сгладить экономические последствия антииранских санкций США, было нереалистичным с самого начала, — отметил он. — (…) Все компании, которым придется выбирать между иранским и американским рынком, выберут рынок США. И здесь Instex не поможет. Нам стоит воздерживаться от создания с Россией и Китаем коалиции против США».

«Иран пытается распространить в регионе свои притязания на власть. Ресурсы, предоставленные ядерным соглашением, он, к сожалению, использовал для того, чтобы поддерживать группировки, подрывающие государственный порядок в соседних государствах. (…) Никто не заинтересован в том, чтобы нападать на Иран или оккупировать иранскую территорию. Наоборот, в Иране слышны голоса, заявляющие, что Бахрейн якобы принадлежит Ирану. Израилю угрожают уничтожением. Мы наблюдаем стремительное расширение иранского влияния в Йемене. (…) Одним словом, теми, кто агрессивно настроен по отношению к своим соседям, являются сами иранцы. Иран — нарушитель спокойствия в регионе», — указал Ханнинг.

«Иран считает себя адвокатом шиитов в регионе. Он поддерживает ополчение «Хезболлы» в Ливане, которая развернула вполне террористическую деятельность. Действия хуситов в Йемене в широком смысле тоже можно назвать террористическими. Иран поддерживает асимметричную войну за пределами собственной территории», — констатировал экс-глава немецкой разведки.

Minval.az