В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.

Как передает Газета.ру, об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ее обвиняют в предоставлении конфиденциальных документов в обмен на подарки и деньги. Кроме того, женщина будет находиться под надзором на протяжении трех лет, ей также придется выплатить штраф, который составит $40 тыс.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Джерри Ли признался в сговоре с китайской разведкой.

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