Власти США считают «провокационным шагом» отправку Турцией бурового судна «Явуз» к Кипру и призывают Анкару отказаться от проведения геологоразведочных работ у побережья республики.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«США по-прежнему глубоко обеспокоены неоднократными попытками Турции провести буровые работы в водах близ Кипра, [в том числе] недавней отправкой бурового судна «Явуз». Этот провокационный шаг вызывает напряженность в регионе. Мы призываем турецкие власти прекратить эти операции», — говорится в заявлении.

Ортэгус также призвала все стороны «воздержаться от действий, которые усиливают напряженность в регионе».

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение Афродита, запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Minval.az