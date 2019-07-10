Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и Иран, и Сирия находятся в зоне досягаемости израильской авиации, и руководству Ирана стоит помнить об этом факте.

«Иран недавно угрожал уничтожить Израиль», — цитирует издание «Джерузалем пост» слова премьера, сказанные на авиабазе «Неватим» возле истребителя-бомбардировщика F-35.

«Им (властям Ирана) полезно помнить, что эти самолеты могут достигнуть любой точки на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию», — отметил премьер.

Как сообщало ранее агентство «Мехр», глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Мохтаба Зоннур заявил, что в случае нападения США на Иран Израиль будет уничтожен в течение получаса.

«Интерфакс» отмечает, что в последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.

Кроме этого, Иран, недовольный позицией европейских стран после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, начал поэтапное сокращение обязательств по СВПД.

В свою очередь Нетаньяху призывал европейские страны ввести санкции против Ирана, превысившего предусмотренный СВПД лимит обогащенного урана.

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