Вторник для демократов стал днем, когда счетчик кандидатов в президенты США от партии колебался на один пункт в обе стороны. Активист-миллиардер Том Стейер мог стать 26-м кандидатом от Демократической партии, однако он вошел в гонку под номером 25, который освободил Эрик Сволвэлл после того, как отозвал свою кандидатуру, пишет New York Times (перевод — «Униан»).

Стейер объявил о своей кандидатуре на пост президента на видеозаписи, отменив сделанное несколько месяцев назад объявление о том, что он намеревался пропустить первичную гонку демократов к кампании 2020 года.

Отметим, что Стейер за последнее десятилетие был одновременно и главным донором-демократом в стране, и основным двигателем борьбы за импичмент президента США Дональда Трампа.

NBC News пишет, что хотя он не очень известен, и область кандидатов уже заполнена двумя дюжинами кандидатов, деньги Стейера могут дать ему преимущество, равно как и обширный список адресов электронной почты из 8,3 миллионов имен, составленный созданной им группой, чтобы добиться импичмента президента Трампа.

Газета The New York Times сообщает, что Стейер собирается потратить $ 100 миллионов на его кампанию перед праймериз.

Сейчас в гонке участвуют 25 кандидатов-демократов, два кандидата от Республиканской партии, включая действующего президента США Дональда Трампа. От Либертарианской партии США баллотируются пять кандидатов, которых изначально было шесть. От партии Зеленых выдвинулись шесть кандидатов, однако двое уже сняли свои кандидатуры. От партии Американская солидарность в выборах участвуют три кандидата. От партии Запрета – 1, а также один независимый кандидат.

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