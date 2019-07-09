10 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 40-45%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых районах возможны дожди, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 19-24 градусов тепла.

Minval.az