МИД Великобритании отказал сотрудникам российского телеканала RT и информационного агентства Sputnik в аккредитации на открывающуюся в Лондоне 10 июля Глобальную конференцию по свободе прессы из-за той роли, которые эти СМИ играют в распространении дезинформации. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The Guardian.

«Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации, — сказала представительница ведомства, слова которой приводит издание. — При том, что удовлетворить все запросы об аккредитации невозможно, конференцию посетят журналисты со всего мира, в том числе и из России».

О том, что RT и Sputnik отказали в аккредитации на мероприятие, было известно и ранее, однако в качестве причины организаторы называли нехватку мест для всех желающих. В пятницу посольство РФ в Лондоне выразило британскому МИД категорическое несогласие с решением об отказе в аккредитации российских медиа на конференцию по свободе прессы и назвало это решение «ярким примером лицемерия и двойных стандартов».

Глобальная конференция по вопросу о свободе прессы состоится в британской столице 10-11 июля. Ее проведут главы британского и канадского МИД Джереми Хант и Христя Фриланд. На форуме будут затронуты, в частности, такие темы, как защита прав журналистов, недопущение безнаказанности лиц, совершивших преступления против представителей СМИ, противодействие ложным новостям. По словам Ханта, на конференции он намерен договориться со своими коллегами из других стран «о способе защиты свободы СМИ и установить цену для тех, кто нарушает ее».

Minval.az