Жительница американского боро (района) Куинс, штат Нью-Йорк, родила двойняшек из биологического материала незнакомой пары в результаты врачебной ошибки. Об этом сообщает новостной портал The New York Post.

Супружеская пара, идентифицированная по инициалам в документах как Ю.З. и А.П. (Y.Z. и A.P.), долгое время безуспешно пыталась завести ребенка. В январе прошлого года они обратились в клинику Джошуа Бергера (Joshua Berger) и Саймона Хонда (Simon Hong) CHA Fertility Center, которая известна хорошей репутацией в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В течение месяца супруги проходили необходимые процедуры и принимали лекарства и в итоге получили восемь эмбрионов для пересадки. На консультации, медикаменты и поездки в Лос-Анджелес, где находилась клиника, они потратили около 100 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей). В июле того же года А.П. перенесла ЭКО, однако попытка не принесла желаемого результата.

Спустя месяц врачи использовали два эмбриона женского пола для пересадки, и в сентябре женщина забеременела. Позже УЗИ выявило, что женщина ждет двух мальчиков. Обеспокоенная пациентка обратилась в CHA Fertility Center за консультацией. Бергер и Хонд осмотрели результаты УЗИ и заключили, что аппарат и специалисты могли ошибиться.

31 марта 2019 года А.П. родила двух мальчиков с помощью кесарева сечения. Оба ребенка внешне отличались от родителей азиатского происхождения. Проведенные позже тесты подтвердили, что дети не были им родными. Кроме того, оба мальчика оказались не связаны друг с другом генетически.

Ю.З. и А.П. были вынуждены отдать детей их биологическим родителям, которые также были пациентами CHA Fertility Center. Супруги подали на клинику иск в суд. Они утверждают, что долгое время не могли поделиться произошедшим с родными и близкими, поскольку это нанесло им серьезную психологическую травму.

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