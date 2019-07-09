Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дэрроком. Так он отреагировал на утечку писем посла, в которых тот называл администрацию Трампа неумелой. В правительстве Британии заявили о поддержке сэра Дэррока.

«Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы больше не будем иметь с ним дело. Хорошие новости для замечательного Соединенного Королевства — то, что у них скоро будет новый премьер-министр. Хотя в прошлом месяце я наслаждался великолепным государственным визитом [в Британию], меня больше всего поразила королева!» — написал Трамп в «Твиттере».

В другом твите он раскритиковал политику Терезы Мэй, которая готовится покинуть пост британского премьера, касающуюся «брексита», заявив, что она создала «беспорядок».

Британское правительство назвало утечку писем посла неудачей, подчеркнув при этом, что Лондон и Вашингтон по-прежнему связывают «особые и прочные» отношения. Представитель Даунинг-стрит сказал: «Мы ясно дали понять США, как для нас прискорбна эта утечка. Выборочные выдержки не отражают близость и уважительность в отношениях [двух стран]».

В то же время послы должны давать честные оценки происходящего в тех странах, где они работают, поэтому Мэй поддерживает Дэррока, следует из заявления.

Minval.az