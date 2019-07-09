В городе Дарвин, Австралия родители выставили своего сына на продажу в интернет-магазине за 50 австралийских долларов (2,2 тысячи рублей). Об этом сообщает News.com.au.

В подписи к объявлению, размещенном на сайте Gumtree в разделе игрушек, написано, что «малыш находится в хорошем состоянии» и добавлена фотография ребенка. Также продавцы указали адрес доставки и отметили функцию самовывоза.

Пользователи интернет-платформы были шокированы, увидев это объявление, так как по правилам Gumtree на сайте запрещено выставлять людей на продажу.

Позже объявление было удалено.

Minval.az