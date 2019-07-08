Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал телеведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Георгия Габуния, озвучившего нецензурные высказывания в адрес руководства России, «позором грузинского народа и Грузии». Соответствующий комментарий он опубликовал в своем Telegram‑канале.

«На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус», — подчеркнул Кадыров.

Российский политик выразил уверенность, что руководство Грузии должно извиниться перед президентом и всей России, а также открыть уголовное дело против ведущего.

Глава Чечни призвал ввести против Грузии максимально жесткие санкции, которые бы не касались грузин-россиян.

Minval.az