«Открытие религиозных колледжей в Азербайджане было согласовано на государственном уровне. Идет работа по различным вопросам, в том числе материально-технической базе этих колледжей».

Об этом в интервью АПА сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Председатель Комитета отметил, что Управление мусульман Кавказа ведет подготовительную работу в связи с открытием религиозных колледжей в нескольких регионах:

«Ведется подготовительная работа по открытию религиозных колледжей в Нардаране, Лянкяране, Гяндже, Губа-Хачмазском регионе. Эти колледжи будут своего рода подструктурой Института Теологии».

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