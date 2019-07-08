Управление Комиссара по информации Великобритании оштрафовало авиакомпанию British Airways на 229 млн долларов за утечку информации. Об этом сообщает ВВС.

В регуляторе заявили, что на данный момент, это самый крупный штраф из тех, что когда-либо выписывался ведомством. В British Airways же заявили, что были «удивлены и разочарованы». Также в компании добавили, что хакеры осуществили «изощренную, злонамеренную и преступную атаку».

Речь идет об инциденте, когда пользователи сайта British Airways перенаправлялись на мошеннический сайт, который незаконно собрал информацию о 500 тыс. клиентов.

«Персональные данные людей – это личное. Когда организация не может защитить их от потери, повреждения или кражи, это намного серьезнее, чем простые неудобства», – заявила представительница управления Элизабет Денхэм.

Впервые о глобальной утечке данных стало известно в сентябре 2018 года, тогда British Airways сообщили, что хакерская атака затронула около 380 тыс. транзакций. В то же время сообщалось, что среди похищенных данных не было информации о поездке и паспортах пользователей.

В свою очередь, в управлении заявили, что утечка данных началась раньше – в июне 2018 года. Также скомпрометированной оказалась более обширная информация, включая данные для входа на сайт, платежные карты, информация для бронирования билетов, а также имена и адреса пользователей.

По заключению Управления Комиссара по информации, утечка данных произошла из-за плохих мер безопасности в компании. В ведомстве подчеркнули, что British Airways сотрудничали с расследованием и улучшили свои меры безопасности.

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