Одна из целей обострения ситуации в Грузии – ухудшить до предела отношения Москвы и Тбилиси, чтобы подготовить почву для размещения в Грузии американской военной авиации, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Одна из целей обострения ситуации в Грузии – окончательно выдавить оттуда русских, ухудшить до предела отношения Москвы и Тбилиси, чтобы подготовить почву для размещения в Грузии американской военной авиации, которую впоследствии можно будет использовать для бомбардировок Ирана», — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Minval.az