США предупредили Иран о возможности проведения против него ограниченной военной операции. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Вашингтон направил Тегерану сообщение по дипломатическим каналам, в котором говорится о намерении провести ограниченную операцию. Ограниченная военная операция отличается от полномасштабной войны краткосрочностью и нацелена на решение локальных задач.

Иран ответил, что расценит любую операцию как начало войны, рассказал глава иранского управления гражданской обороны бригадный генерал Голам Реза Джалали.

По его словам, это произошло после того, как 20 июня силы Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский беспилотник BAMS-D. Тегеран утверждал, что дрон вторгся в воздушное пространство страны, США настаивают, что это было в международном воздушном пространстве.

После инцидента президент США Дональд Трамп рассказал, что приказал нанести по Ирану ракетный удар, но за 10 минут остановил атаку, поскольку узнал, что погибнут примерно 150 человек.

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