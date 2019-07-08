Турецкие власти еще не приняли окончательного решения о дислокации зенитных ракетных систем С-400, приобретенных у России. В числе прочих вариантов рассматривается возможность их размещения за пределами страны. Как полагают в Анкаре, в этом случае удастся вывести отношения с Вашингтоном из тупика.

Власти все еще изучают варианты расположения С-400, обсуждалась возможность их размещения в Катаре или Азербайджане, чтобы избежать повышения градуса турецко-американской напряженности в связи с покупкой, — заявил пресс-секретарь турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг изданию Sputnik.

Однако, со слов источников, прозвучавших ранее на этой неделе, турецкое руководство намерено поставить первую из двух российских батарей С-400 на боевое дежурство в столице страны, Анкаре, в то время как вторая из них будет установлена в «стратегически важном месте» в восточном и юго-восточном регионе Турции.

Власти первоначально обсуждали размещение систем ПВО вокруг турецкой столицы, пояснил пресс-секретарь.

Первую партию С-400 планируется загрузить на два транспортных самолета в воскресенье и доставить их заказчику на следующей неделе, сообщает Haberturk TV.

Minval.az