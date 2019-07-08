С начала 2019 года в разных частях мира было убито 38 журналистов, чаще всего представители СМИ умирали в Мексике и Афганистане.

Об этом говорится в отчете неправительственной компании Press Emblem Campaign.

Так, журналисты были убиты в 20 странах в период с января по конец июня этого года. В прошлом году за аналогичный период погибло 66 журналистов.

В организации уточнили, что снижение является положительным и тревожным одновременно.

Наименее спокойными регионами являются Мексика, где за шесть месяцев погибло 9 журналистов, и Афганистан. Там погибло 6 журналистов.

Minval.az