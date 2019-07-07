Приполярный американский штат Аляска пережил на этой неделе самый жаркий день в истории наблюдений – температура в городе Анкоридж превысила 32ºC. Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 7 июля.

«Окрестности Анкориджа, крупнейшего города Аляски, в котором проживают 40% населения всего штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены водой. Предыдущий рекорд не дотягивал и до 30ºС, средняя температура для этого времени года обычно составляет 18ºC, а средняя пиковая – чуть ниже 24ºC», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что необычно теплым был еще май, особенно в заполярной части Аляски, что насторожило метеорологов и экологов. Затем последовал рекордно жаркий июнь, и вот теперь – июльский пик.

Но на этом проблемы не закончились. В июне на Аляске – сезон гроз, и молнии стали причиной нескольких крупных пожаров, в частности возле Лебединого озера неподалеку от Анкориджа. В результате с начала июня город и его окрестности время от времени окутывает дым.

Американская метеослужба выпускает предупреждение и советует людям ездить с включенными фарами, ограничить физическую активность, а людям пожилого возраста и больным вообще предлагает сидеть дома.

Ледники ответили на жару агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.

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