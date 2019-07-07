Оппозиционная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса одерживает единоличную победу на выборах в парламент Греции. Об этом свидетельствуют экзит-полов.

Как сообщает «Анадолу», «Новая демократия» набирает 38-42% голосов, правящая партия СИРИЗА премьер-министра Алексиса Ципраса — 26,5-30,5%.

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Предполагается, что «Новая демократия» получит 155-67 мест в 300-местном парламенте, СИРИЗА — 77-82 депутатских мандата.

За движение перемен КИНАЛ (бывшая ПАСОК) проголосовало 6-8%, Компартия Греции набрала 5-7%, движение МЕРА25 3-5%, ультраправая партия «Хриси авги» — 2,8-4,8%, и ультраправое «Греческое решение» («Эллиники лиси») Кириакоса Велопулоса -2,5-4,5%.

В Греции сегодня, 7 июля проходят досрочные выборы в парламент. Число избирателей в стране составляет около 10 миллионов человек.

В выборах, которые проходят за 4 месяца до запланированной даты, принимают участие кандидаты от 20 политических партий.

Избирательный порог для партий в 300 местном парламенте составляет три процента.

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