Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём заявила, что признать события 1915 года «геноцидом» очень сложно.

На пресс-конференции для иностранных корреспондентов глава МИД Швеции ответила на вопрос о том, одобрит ли шведское правительство закон о признании т.н. «геноцида армян».

«Будет сложно признать «геноцидом» события 1915 года. Для того, чтобы обвинить страну в геноциде нужны веские доказательства», — ответила Маргот Вальстрём. Она напомнила, что создана специальная комиссия, в которую вошли историки, для расследования событий 1915 года.

«Очень сложно получить результаты по этой проблеме, так как не осталось живых свидетелей тех событий. Некоторые страны признали их «геноцидом». Мне кажется, это нездоровой ситуацией, потому что после подобного решения необходимо предпринимать и соответствующие шаги. Это навечно вас связывает», — сказала дипломат (цитата по TRT).

Вальстрём также прокомментировала инцидент, произошедший в Дании во время Рамадана, когда ультраправые на ужин разговения ифтар сожгли Коран.

«Я против любого проявления фанатизма. Провокации на основе религии очень опасны. Мы должны находить общие точки соприкосновения. Мы должны вести диалог друг с другом и развивать культуру общежития», — сказала Маргот Вальстрём.

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