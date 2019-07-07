Гендиректор компании BMW Харальд Крюгер не будет претендовать на продление своих полномочий, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу BMW. Полномочия Крюгера истекают в апреле 2020 года.

Крюгер заявил, что после более десяти лет работы в совете директоров, четыре из которых он был главой компании BMW, он хочет использовать свой международный опыт для новых проектов и предприятий, передает агентство.

Крюгер был назначен на пост генерального директора в срочном порядке в декабре 2014 года и полностью вступил в должность в мае 2015-го, после того как его предшественник Герберт Дисс перешел в конкурирующую компанию Volkswagen.

Под руководством Крюгера в 2016 году BMW потеряла статус лучшего производителя люксовых автомобилей, который перешел к Mercedes-Bens. Компания также затормозила план по производству электрических автомобилей на основе углеродного волокна, в то время как ее конкурент Tesla набирала обороты в продажах.

В качестве кандидатов на пост нового главы компании могут рассмотреть руководителя производства Оливера Зипсе, финансового директора Николаса Питера и члена совета директоров по исследованиям и разработкам Клауса Фрелиха. Харальд Крюгер на своем посту избегал публичных выступлений перед большой аудиторией, поэтому в качестве официального представителя BMW не раз выступал именно финансовый директор компании Николас Питер, отмечает агентство.

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