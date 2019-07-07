Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампадостигли рекордно высокого уровня за время его президентства. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ABC News.

Как отмечается, 44% американцев одобряют работу главы государства, что на два пункта выше по сравнению с началом его президентства.

В то же время, он остается в целом непопулярным по личным и профессиональным качествам, что свидетельствует о его уязвимом положении на президентских выборах 2020 года.

Так, уточняется, что 53% опрошенных недовольны деятельностью Трампа.

Кроме того, согласно опросу, 51% респондентов одобряют деятельность американского лидера в области экономики. Что касается других сфер, то там поддержка Трампа ниже: от 42% в налоговом вопросе до 29% в сфере глобального потепления.

При этом, 39% считают, что Трампу нужно объявить импичмент.

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